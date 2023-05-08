خيانةٌ وإبعادُ الشبهة وَهْم.. "السفياني" يكشف عقوبة استغلال مركبة العمل للتهريب

أوضح المحامي رمزي السفياني، أن كل مَن يستغل المركبة الرسمية التابعة لجهة عمله الحكومي أو المركبات العائدة للشركات أو المؤسسات الفردية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام الرشوة، التي تُسَلم له، في تهريب أو حيازة أو تلقي أي نوع من أنواع المخدرات؛ يُعد استغلالًا للنفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية وخيانة للأمانة.