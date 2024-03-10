"تفاوت في بداية الشهر".. الفلكي ملهم هندي: هذه الدول ستتعذر فيها مشاهدة هلال رمضان

قال المتخصص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي: إن شهر رمضان المبارك المقبل سيشهد ظاهرتين فلكيتين في منتصفه وآخره، وبيّن أن ظروف الترائي ستجعل هناك تفاوتاً في بداية رمضان بين الدول الإسلامية.
وأشار إلى أن السعودية وأغلب دول الخليج وأغلب إفريقيا سيكون رمضان الإثنين فلكياً -وفق قوله- مشيراً إلى أن كل الدول التي تعتمد على الحساب الفلكي فقط ستعلن بداية رمضان يوم الإثنين، وأغلب دول آسيا وسلطنة عمان والمغرب سيكون عندهم رمضان الثلاثاء لتعذر الرؤية.
وبيّن أنه يحدث في منتصف رمضان خسوف شبه الظل للقمر، وينتهي رمضان بكسوف الشمس الكلي، وكلاهما غير مشاهد من السعودية والوطن العربي.