"تفاوت في بداية الشهر".. الفلكي ملهم هندي: هذه الدول ستتعذر فيها مشاهدة هلال رمضان

وأشار إلى أن السعودية⁩ وأغلب دول الخليج وأغلب إفريقيا سيكون ⁧رمضان الإثنين⁩ فلكياً -وفق قوله- مشيراً إلى أن كل الدول التي تعتمد على الحساب الفلكي فقط ستعلن ⁧بداية رمضان ⁩يوم الإثنين، وأغلب دول آسيا و⁧سلطنة عمان⁩ والمغرب⁩ سيكون عندهم ⁧رمضان الثلاثاء⁩ لتعذر الرؤية.