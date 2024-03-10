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"تفاوت في بداية الشهر".. الفلكي ملهم هندي: هذه الدول ستتعذر فيها مشاهدة هلال رمضان

قال: منتصف رمضان سيشهد ⁧خسوف شبه الظل⁩ للقمر والشهر سينتهي بكسوف الشمس⁩ الكلي
"تفاوت في بداية الشهر".. الفلكي ملهم هندي: هذه الدول ستتعذر فيها مشاهدة هلال رمضان

قال المتخصص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي: إن شهر رمضان المبارك المقبل سيشهد ظاهرتين فلكيتين في منتصفه وآخره، وبيّن أن ظروف الترائي ستجعل هناك تفاوتاً في بداية ⁧رمضان⁩ بين الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن السعودية⁩ وأغلب دول الخليج وأغلب إفريقيا سيكون ⁧رمضان الإثنين⁩ فلكياً -وفق قوله- مشيراً إلى أن كل الدول التي تعتمد على الحساب الفلكي فقط ستعلن ⁧بداية رمضان ⁩يوم الإثنين، وأغلب دول آسيا و⁧سلطنة عمان⁩ والمغرب⁩ سيكون عندهم ⁧رمضان الثلاثاء⁩ لتعذر الرؤية.

وبيّن أنه ‏يحدث في منتصف رمضان ⁧خسوف شبه الظل⁩ للقمر، وينتهي رمضان بكسوف الشمس⁩ الكلي، وكلاهما غير مشاهد من السعودية والوطن العربي.

ملهم هندي
شهر رمضان المبارك
المتخصص في الفلك الفيزيائي

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