بين الأسطورة والملحمة والقصيدة العذبة.. تعرَّف على أبرز مؤلفات الأدب اليوناني بمكتباتنا

بين ملحمة الحرب ونشوة الرقص والقصيدة كلمات ومشاهد عالقة في أذهان السعوديين ورفوف مكتباتهم لأشهر المؤلفات اليونانية الأدبية.
ووفق إنفوجرافيك نشره اليوم مركز التواصل الحكومي، فمن أهم المؤلفات اليونانية التي تزخر بها مكتباتنا: رواية نيكوس كازانتزاكيس "زوربا"، وقصائد يانيس ريتسوس "سوناتا ضوء القمر"، وقصيدة قسطنطين كافافيس "إيثاكا"، وقصيدة جورج سفيريس "كلمة حب"، وملحمة هوميروس "الإلياذة والأوديسا".
يُذكر أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يزور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- حالياً جمهورية "اليونان"، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس، برفقة كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا ميندوني، بزيارة لمنطقة الأكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا.
واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على ما تحتويه منطقة الأكروبوليس الأثرية من مبانٍ ومناطق ومسارح أثرية شملت: مبنى أريثيون، ومنطقة بيلفادير، ومنطقة بارثينيون، ومسرح ديونيسوس، ومسرح أوديون هيروديس.