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بين الأسطورة والملحمة والقصيدة العذبة.. تعرَّف على أبرز مؤلفات الأدب اليوناني بمكتباتنا

ولي العهد زار أمس منطقة الأكروبوليس في أثينا واطلع على ما تحتويه من مبانٍ ومناطق أثرية