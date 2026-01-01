"البلديات والإسكان" تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

وأكدت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ تبلغه القرار، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة.