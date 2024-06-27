سموّ أمين الرياض من خلال فيديو عبر منصة "X": المستفيد السري نفذ خلال عامين 800 زيارة حيادية لتقييم العمل البلدي في الرياض

نشر صاحبُ السموّ الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، عبر حسابه على منصة "X"؛ فيديو يرصد عمل المستفيد السري في أمانة منطقة الرياض، الذي قام بتنفيذ أكثر من 800 زيارة لعدة مواقع وبلديات ومرافق تابعة لأمانة منطقة الرياض، ورصد فيها السلبيات والإيجابيات؛ حيث تضمّن الفيديو مشاهد توثّق تجربة يوم عمل ضمن برنامج المستفيد السري الذي أطلقتْه أمانةُ منطقة الرياض قبل عامين لتقييم الأداء في المرافق البلدية بالرياض.