قوات التحالف: دخول سفينتين ميناء المكلا دون تصريح ونقلهما أسلحة تم رغم التحذير المسبق

وبيّن المالكي أنه وقبل فجر اليوم، وحرصًا من قيادة التحالف على عدم سقوط ضحايا أو التأثير على الممتلكات العامة، تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة في الميناء، بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت، وذلك بعد تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة.