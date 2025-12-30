قوات التحالف: دخول سفينتين ميناء المكلا دون تصريح ونقلهما أسلحة تم رغم التحذير المسبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، بأن القوات المشتركة للتحالف ستقدم إيضاحات بشأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية الشقيقة.
وأوضح أن السفينتين دخلتا لميناء المكلا مخالفةً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ودون تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، كما أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية.
وأضاف أنه خلال دخول السفينتين تم إغلاق الميناء، وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين، وبعد وصولهما اتضح أنهما تحملان أكثر من 80 عربة، وعددًا من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر.
وتابع المالكي: بعد توثيق عملية الوصول والتفريغ، تم إبلاغ المسؤولين على مستوى عالٍ بدولة الإمارات بمنع خروج هذا الدعم من ميناء المكلا، لتفادي ذهابه إلى مناطق الصراع.
وأضاف: رغم ما تم إبلاغهم به، قام الجانب الإماراتي الشقيق – دون إبلاغ المملكة – بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة "الريان"، التي لا يتواجد بها سوى نحو 10 عناصر إماراتية وقوات مشاركة في التصعيد.
وأكد أنه تم إبلاغ الجانب الإماراتي بأن تلك الممارسات التصعيدية الهادفة لتغذية الصراع غير مقبولة، ويجب إعادة العربات والحاويات إلى الميناء، مشيرًا إلى أنه تمت بالفعل إعادة العربات إلى الميناء، فيما بقيت حاويات الأسلحة داخل قاعدة الريان.
وأشار إلى أن معلومات مؤكدة توفرت لدى قيادة قوات التحالف تفيد بأنه سيتم نقل وتوزيع تلك الحاويات إلى عدة مواقع في وادي وصحراء حضرموت، مما قد يؤدي إلى تصعيد خطير في الموقف.
وبيّن المالكي أنه وقبل فجر اليوم، وحرصًا من قيادة التحالف على عدم سقوط ضحايا أو التأثير على الممتلكات العامة، تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة في الميناء، بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت، وذلك بعد تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة.
واختتم بأن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة "الريان" حتى توقيت التصريح.