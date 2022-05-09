4 مشاريع لإنتاج الدواجن بتبوك ترفد الأسواق بـ 7 ملايين من الدجاج اللاحم سنوياً

ويمر الدجاج اللاحم بدورة إنتاج غذائية تستمر حتى 32 يوماً، حيث يتم من عمر يوم حتى 3 أسابيع، باستخدام عليقة غذائية تحتوي على 23% من البروتين الخام، إضافة إلى 3200 سعرة حرارية، وفي فترة الكتكوت النامي، التي يتراوح فيها عمر الصيصان بين 4 و6 أسابيع، يتم استخدام عليقة تحتوي على نسبة 20% من البروتين الخام، إضافة إلى 3200 سعرة حرارية، وفي فترة ما يسمى بـ"الناهي" يتم استخدام عليقة غذائية تحتوي على نحو 18% من غذاء البروتين الخام، إضافة إلى 3200 سعرة حرارية، ليصل بعد ذلك إلى المرحلة النهائية التي يمكن للمزارع فيها تحويل الدجاج اللاحم إلى المسالخ لبدء تغليفه وإيصاله إلى المستهلك.