40 ألف زيارة لمدونة السوابق القضائية في بوابة ديوان المظالم الرقمية

أعلن ديوان المظالم أن عدد زوار مدونة السوابق القضائية التابعة له قد تجاوز 40.179 زيارة منذ إتاحتها على بوابته الرقمية في 18/ 8/ 1441هـ، حيث يهدف ديوان المظالم لتيسير الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا ما يصدر عن محاكمه من أحكام إدارية.
وتأتي مدونة السوابق القضائية امتدادًا لعمل ديوان المظالم في تصنيف ونشر الأحكام القضائية، حيث يسهم نشر السوابق القضائية في سهولة الاهتداء إليها؛ بهدف تقليص الوقت وتوفير الجهد وتجويد المخرج قضاءً وصياغةً، إضافة إلى ما ستُسهم به المدونة من زيادة المُخرج المعرفي.
ويحرص ديوان المظالم بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى رقمنة كل أعماله وما يقدمه من خدمات؛ مساهمةً في نشر الوعي الحقوقي والقضائي في المجتمع.