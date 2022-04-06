40 ألف زيارة لمدونة السوابق القضائية في بوابة ديوان المظالم الرقمية

أعلن ديوان المظالم أن عدد زوار مدونة السوابق القضائية التابعة له قد تجاوز 40.179 زيارة منذ إتاحتها على بوابته الرقمية في 18/ 8/ 1441هـ، حيث يهدف ديوان المظالم لتيسير الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا ما يصدر عن محاكمه من أحكام إدارية.