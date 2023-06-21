أمير القصيم يُثمن جهود أمانة المنطقة في خدمة ضيوف الرحمن

تفقّد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، خدمات أمانة المنطقة لحجاج بيت الله الحرام.
وزار الأمير فيصل بن مشعل، جناح أمانة القصيم في مدينة الحجاج، وقدم شكره لأمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، على جهود الأمانة وتميزها في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن.
بدوره قال أمين منطقة القصيم: إن ما يقدّم من خدمات للحجاج، وفق توجيهات أمير المنطقة، مضيفًا: نحن في الأمانة نسعى لخدمة الحجاج، وما يقدّم لضيوف الرحمن من خدمات واجب علينا جميعًا، ونفتخر به ونقدمه على مدار الساعة.