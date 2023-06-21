أمير القصيم يُثمن جهود أمانة المنطقة في خدمة ضيوف الرحمن

بدوره قال أمين منطقة القصيم: إن ما يقدّم من خدمات للحجاج، وفق توجيهات أمير المنطقة، مضيفًا: نحن في الأمانة نسعى لخدمة الحجاج، وما يقدّم لضيوف الرحمن من خدمات واجب علينا جميعًا، ونفتخر به ونقدمه على مدار الساعة.