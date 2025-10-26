الصفيان : صرخة في وجه من جعلوا الطلاق معركة والأطفال وقودها

وقال الصفيان في مقاله الذي حمل عنوان “صرخة في وجه من جعلوا الطلاق معركة والأطفال وقودها” إن بعض الأزواج دخلوا الحياة الزوجية بعقول مريضة وقلوب خاوية لا تعرف معنى الرحمة والمسؤولية، فتحوّل الزواج من ميثاق مقدس إلى تجربة عابرة، وعندما انهارت العلاقة انهار معها بيت بكامله وطفولة كانت تستمد أمانها من حضنٍ صار اليوم ساحة حرب.