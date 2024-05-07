البورد السعودي.. ارتفاع نسبة القبول في المقاعد التدريبية لتخصصات الطب والجراحة

وتابع المجلس، مستهدفات النمو في برامج البورد السعودي، حيث ارتفعت نسبة القبول في المقاعد التدريبية لتخصصات الطب والجراحة بنسبة 48% للعام الجاري لتصل إلى 4677 مقعداً تدريبياً، مقارنة بـ3412 مقعداً في عام 2021م، فيما وصلت نسبة تغطية مقاعد التدريب المتوفرة لحديثي التخرج إلى 99%، مقارنة بـ 65% في عام 2021م، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في المقاعد التدريبية إلى 7.2 %، مقارنة بـ 3.8 % في عام 2021م.