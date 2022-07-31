نسبة سعودتها صفر%.. "القشقري": 3 جنسيات تسيطر على البقالات ولابد من إصلاح الأوضاع الآن

وفي مقاله "حكايات من البقالات!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "ليس لدىَّ إحصائية دقيقة عن عدد البقالات العاملة في مدننا، لكنني أعتقد أنّه يناهز عشرات الآلاف، وهي أحد أهمّ مراكز التسوّق الغذائي في المملكة، وتنتشر في الشوارع الرئيسة كما الفرعية، وتعمل كما هو معلوم بتجارة بيع المواد الغذائية بالمُفرّق، وهي أوّل منشآتنا الاقتصادية عملاً في الصباح الباكر، لا سيّما تلك التي تتوفّر فيها مخابز، إذ تبدأ دوامها بُعيْد صلاة الفجر إلى ما بعد منتصف الليل، ولا يستغني عنها مواطن ولا مُقيم طيلة الحياة.. ولكن لا يعني هذا أنّها مُنشآت نموذجية، إذ هي عامرة بالسلبيات، بل ومُتخمة بها، وأهمّ سلبياتها هو احتكارها من الإخوة الأجانب، وهناك جنسيات محدّدة قد لا تتجاوز الاثنتين أو الثلاث تحتكرها بامتياز أكثر من غيرها، ولا أعلم سبباً للاحتكار العجيب، هل هو تستّر تجاري من بعض المواطنين؟، أم تُراه استثماراً مسموحاً به لكنّه تجاوز حدّ المعقول؟، لكنّي أعلم أنّ كلّ من يعمل فيها هم أجانب من نفس الجنسية للبقالة الواحدة، ولا يوجد أثر لمواطن أو مواطنة يعملان فيها، بمعنى أنّ نسبة توطين وظائفها تدنو من النسبة الجميلة والمُذْهِلة (صِفْر٪)".