تأهل 24 شركة ناشئة للتصفيات النهائية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال ضمن ملتقى بيبان 2025

تأهلت 24 شركة ناشئة لمرحلة التصفيات النهائية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي ترعاها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ضمن ملتقى "بيبان 2025"، الذي يقام تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
وكانت قد انطلقت النهائيات بمشاركة أفضل 100 شركة ناشئة من أكثر من 47 دولة في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، التي تعد أكبر مسابقة لرواد الأعمال العالميين، للوصول للنهائيات والفوز بعدة جوائز يبلغ مجموعها مليون ونصف دولار أمريكي.
وجاءت أسماء الشركات المتأهلة كالتالي: MabLab، E3A HEALTHCARE PT، Aruna Revolution، Swijin AG، Boddle Learning، Refundy، AIATELLA، Expanse Cosmos، eAgro، SpaceMap، Stitch3D، DATAYOO APPLICATION، Cosmicport، SARsatX، Sytemap Inc.، CAVU AEROSPACE، Xatoms، DeafTawk، Brelyon، Teral، VIZZIO Pte. Ltd.، Pinch، TasmanIon، KLORA.
وسيتم الإعلان عن الـ 13 شركة الناشئة الفائزة في الحفل الختامي مساء اليوم، في ملتقى "بيبان 2025" بالرياض.
وتكرس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الجهة المنظمة لكأس العالم لريادة الأعمال، جهودها لدعم وتمكين ريادة الأعمال؛ للإسهام في إحداث تغيير إيجابي في مختلف أنحاء العالم، وذلك برعاية مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بالشراكة مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال الشريك المستضيف، ومؤسسة مسك الخيرية الشريك المؤسس، والعديد من شركاء التمكين؛ بهدف دعم رواد الأعمال المشاركين.