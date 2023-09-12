بعد مشاركة أكثر من 350 شركة و2000 مستثمر.. معرض سيتي سكيب الرياض يختتم فعاليّاته اليوم

وتمنى "الحسينان" في حديثٍ له عبر "سبق" من مسؤولي وزارة الخارجية في الكويت تفعيل دور الملاحق التجارية لمتابعة مثل تلك الفعاليّات العالمية والمشاركة فيها، بالإضافة إلى قيام السفير الكويتي بالرياض بمتابعة الفعاليّات العقارية بالسعودية، وإشراك شركات العقاريين والمهتمين في مثل تلك الفعاليّات العالمية.

كما تمنى من وزير التجارة والصناعة تفعيل قسم العلاقات الخارجية والذي من اختصاصه الترويج والتعريف بمثل تلك الفعاليّات.

ولفت إلى أن المعرض شهد مشاركات كبيرة وواسعة وجلسات حوارية ، ناقشت الوضع العقاري في المملكة وخارجها، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة، كما ضم قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، إضافة إلى منتدى مستثمري العقار ومسرح التقنيات العقارية وتحدي الابتكار الذي يتيح للشركات الناشئة عرض أفكارهم لخلق مستقبل أكثر ابتكارًا وهاكاثون سيتي سكيب العالمي "روشن" الذي يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية في القطاع.