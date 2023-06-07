خبير سلامة: مقترح المصائد الضوئية الجاذبة يحاكي منظومة الإضاءة بالحرمين الشريفين

أوضح خبير السلامة أحمد الشهري أن مقترح المصائد الضوئية الذي يهدف لجذب أسراب الجراد والحشرات الطائرة المهاجرة عبارة عن مسطحات أرضية بيضاء اللون تسلط عليها إضاءات بيضاء شديدة التوهج تحاكي منظومة الإضاءة في الحرمين الشريفين، تكون على مسافاتٍ متدرجةٍ في البعد عن محيط المدينتين المقدستين، لتصبح بيئة استباقية جاذبة لتلك الأسراب المهاجرة من الجراد والحشرات الطائرة تحد من وصولها إلى مشارف الحرمين الشريفين، ومن ثَم القضاء عليها كيميائياً أو كهربائياً في بيئة بعيدة لا تشكل أي ضرر على البشر أو على البيئة.