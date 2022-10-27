باقي 4 أيام.. إجراء يهم من لم يسجل بـ"الضمان المطور" من قدامى المستفيدين

أكدت وزارة الموارد البشرية أنها ستتابع حالة كل من لم يستطع التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد انتهاء المدة، والتي حددت يوم الأحد القادم 5/ 4/ 1444هـ، موضحةً أنها ستنظم زيارات للتواصل من قِبل الباحثين الاجتماعيين مع هذه الفئة.
وأوضح أحد المصادر أن الوزارة حريصة على جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابقين، وستتابع مع كل من لم يستطع التسجيل حتى يتسنى له الانتقال للنظام المطور.
وتسهيلاً للأمر، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت في وقت سابق أنه في حال عدم وجود صك ملكية إثبات سكن، فيمكن للمستفيد إرفاق فاتورة الكهرباء باسم المستفيد أو أي مستند يثبت إقامته في المسكن، وبيّنت إنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامَيْن السابق والحالي.
ودعت الوزارة مستفيدي الضمان الاجتماعي القدامى للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "برنامج الضمان الاجتماعي المطور" خلال (6 أشهر)، وذلك بدءًا من تاريخ إطلاق المنصة في 20/ 11/ 2021م قبل أن تمددها ستة أشهر أخرى، تنتهي في 5/ 4/ 1444، وأشارت إلى عدم إسقاطهم من المنصة الحالية حتى بعد تسجيلهم.
ويعمل النظام الجديد على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030؛ إذ تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وفرص التنمية المستقبلية؛ ليسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد احتياجًا لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين من تحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي؛ كي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور؛ إذ تدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات 20 نوفمبر 2021.