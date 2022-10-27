باقي 4 أيام.. إجراء يهم من لم يسجل بـ"الضمان المطور" من قدامى المستفيدين

وتسهيلاً للأمر، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت في وقت سابق أنه في حال عدم وجود صك ملكية إثبات سكن، فيمكن للمستفيد إرفاق فاتورة الكهرباء باسم المستفيد أو أي مستند يثبت إقامته في المسكن، وبيّنت إنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامَيْن السابق والحالي.