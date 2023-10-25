محليات

عسير.. الإطاحة بشخصين لترويجهما 144 كيلوجرامًا من القات المخدر

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
عسير.. الإطاحة بشخصين لترويجهما 144 كيلوجرامًا من القات المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة عسير لترويجهما (144) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
القات المخدر
النيابة العامة

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