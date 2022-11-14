"سلام موبايل" تفتتح كبرى متاجرها في الرياض وتقدم تجربة تفاعلية بمنظور مستقبلي للعملاء

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلام": "تفخر سلام موبايل بأن تكون مشغلًا وطنيًّا لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة، وأن تقدم خدماتها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات عملائها. ويعكس متجرنا الجديد القيم الأساسية لهويتنا، ويؤكد تركيزنا على العميل كقيمة أساسية، ويأتي بالتوازي مع مساعينا لدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".