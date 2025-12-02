جازان.. لؤلؤة الجنوب تجمع سحر الطبيعة وأصالة التراث برؤية تنموية مستدامة

وامتد أثر التنمية ليشمل دعم القطاع الخاص، الذي أدى دورًا محوريًا في إطلاق المنتجعات البيئية والفنادق الحديثة، وتقديم خدمات ضيافة متكاملة أسهمت في تعزيز الحركة السياحية وتنمية الاقتصاد المحلي. كما أوجدت برامج التدريب المتخصصة فرصًا نوعيةً للشباب في مجالات الإرشاد السياحي والضيافة وتنظيم الرحلات البيئية، مما منح جازان مكانة متقدمة كونها نموذجًا واعدًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص.