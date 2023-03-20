بالتزامن مع الفورمولا 1.. انطلاق مبادرة "أسّس وانطلق بلا حدود" بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وجمعية البر بجدة

امتدادًا لسلسلة مبادراتها المجتمعية، نظّمت شركة البيك للأنظمة الغذائية مبادرة (أسّس وانطلق بلا حدود) بالتزامن مع انطلاق سباق بطولة الفورمولا 1 الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المملكة، بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وجمعية البر بجدة؛ سعيًا لتكامل الجهود بين القطاع الخاص والقطاع الثالث، ولتحقيق الاستدامة والازدهار للاقتصاد الوطني وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وفقًا لرؤية 2030م.
وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات المبدعين من أبناء وبنات الوطن من خلال مسارات فنية إبداعية متنوعة، تعكس طموحات الأجيال القادمة من خلال برامج محددة تقيس المهارات، وتؤهلهم ليكونوا قادرين على العطاء والقيام بدورهم التنموي، كذلك تمكّن المبادرة الأبناء والبنات من الذهاب إلى الفورمولا 1.
وتسعى المبادرة لتمكين النشء من ذوي الاحتياجات والظروف الخاصة وتعزيز إمكاناتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على العطاء والقيام بدورهم التنموي، وذلك بتعزيز التعاون مع الجمعيات المختصة بالأطفال ذوي الإعاقة والأيتام.
جدير بالذكر أن سلسلة مطاعم البيك تسعى للمشاركة في كل المبادرات الاجتماعية بالتعاون مع كل القطاعات؛ لتعزيز الشراكة المجتمعية التي تعد جزءًا من توجه الشركة لبرامجها وأنشطتها الاجتماعية نحو فئات المجتمع الأكثر استحقاقًا، وتؤكد تكاتف الجهود بين القطاعات المختلفة لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة.