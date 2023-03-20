بالتزامن مع الفورمولا 1.. انطلاق مبادرة "أسّس وانطلق بلا حدود" بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وجمعية البر بجدة

جدير بالذكر أن سلسلة مطاعم البيك تسعى للمشاركة في كل المبادرات الاجتماعية بالتعاون مع كل القطاعات؛ لتعزيز الشراكة المجتمعية التي تعد جزءًا من توجه الشركة لبرامجها وأنشطتها الاجتماعية نحو فئات المجتمع الأكثر استحقاقًا، وتؤكد تكاتف الجهود بين القطاعات المختلفة لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة.