الوكالة الدولية للسرطان ترحب بانضمام المملكة لأبحاث ومكافحة المرض

ووفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية: "إدراكًا للحاجة إلى البحوث حول الكشف المبكر والوقاية من السرطان وجودة الرعاية، أولت المملكة العربية السعودية أولوية لمكافحة السرطان ضمن رعايتها الصحية الأوسع، كما هو موضح في رؤية المملكة 2030".