"أمن الطرق": عبور الإبل دون تنسيق مخالفة تستوجب غرامة 10 آلاف ريال

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن عبور الإبل دون تنسيق مع الجهات المختصة أو في غير المواقع المخصصة يُعد مخالفة نظامية، ويُعرّض مرتكبها لغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.
وأكدت "أمن الطرق"، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن الإبل السائبة تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة مستخدمي الطرق، مشددة على أن الهدف من العقوبات هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن هذه الحيوانات.
ودعت القوات الخاصة ملاك الإبل إلى الالتزام بالتعليمات والتنسيق مع الجهات المعنية عند نقل أو عبور الحيوانات للطرق العامة.