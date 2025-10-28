"أمن الطرق": عبور الإبل دون تنسيق مخالفة تستوجب غرامة 10 آلاف ريال

وأكدت "أمن الطرق"، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن الإبل السائبة تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة مستخدمي الطرق، مشددة على أن الهدف من العقوبات هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن هذه الحيوانات.