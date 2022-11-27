مؤتمر عالمي في أمريكا يناقش حالة طبية تم علاجها في مستشفى دلة النخيل

وناقش المؤتمر خلال انعقاده إحدى الحالات الطبية التي عاينها د. صالح العسيري وقام بعلاجها ومتابعتها في مستشفى دلة النخيل بمدينة الرياض، والتي شهدت نجاح العملية الجراحية بالمنظار التي أجراها للمريضة، حيث كانت تعاني من وجود كيس على المبيض، كما تم إجراء منظارين للبطن والرحم في آن واحد وإزالة الكيس من على المبيض بالمنظار مع المحافظة على سلامة المبيض المصاب، وذلك لإمكانية الإنجاب والحمل مستقبلاً، وكانت المريضة قد خضعت سابقاً لعملية استئصال قناه فالوب والمبيض من الجهة الأخرى.