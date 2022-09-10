"أخفضي سرعتك وانتبهي للطريق".. تعرَّف على موقف طريف جمع الملك عبدالله والملكة إليزابيث في سيارتها الخاصة

ويستكمل "كولز" روايته بأنه عندما التقى الملك عبدالله في عام 2006 نقل إليه تحيات الملكة، مشيرًا إلى أنها شاركته ذكريات جميلة عن قيادتها السيارة عبر المرتفعات، في إشارة إلى تلك الحادثة الطريفة؛ ليخبره الملك الراحل والابتسامة على وجهه: "نعم، كنت متوترًا إلى حد ما. لقد قلت لملكتك ألا تنظر إلي، بل تنظر إلى الطريق. وفي إشارة إلى ذلك تدخَّل وزير خارجيته (الأمير سعود الفيصل) بقوله: أظن أيها السفير أن جلالة الملكة تقود سفينة الدولة بثبات أكثر من قيادتها سيارة لاند روفر".