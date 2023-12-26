تعد الجائزة الأغلى عالميًّا.. كأس العلا للصقور تتويج لنجاح مهرجان الملك عبدالعزيز

ويمثل كأس العلا للصقور امتدادًا لنجاحات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي اخُتتمت نسخته الأخيرة مؤخرًا، وتنافس فيها نخبة من أبرز الصقّارين المحليين والدوليين على جوائز مسابقتي الملواح والمزاين، محققًا إنجازًا دوليًا بدخوله موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية للمرة الثالثة في تاريخه؛ فهو أكبر مسابقة للصقور في العالم من حيث الصقور المشاركة، وقد بلغت 2654 صقرًا من ثماني دول، وذلك في إطار اهتمام القيادة ودعمها المتواصل للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.