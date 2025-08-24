مجموعة إيلاف تطلق مبادرة تشجير لتعزيز الاستدامة البيئية في فنادقها

تُطلق مجموعة إيلاف، الرائدة في مجال الضيافة بالمملكة، مبادرةً نوعيةً لدعم الاستدامة البيئية، وذلك في فندقين من فنادق المجموعة هما جوديان رد سي مول بجدة، وجوديان العليا بالرياض.
تهدف المبادرة التي تحمل شعار Go Green، إلى رفع الوعي بأهمية التشجير في المجتمع؛ تماشيًا مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، وتأتي ضمن التزام فنادق مجموعة إيلاف بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم مبادرات التشجير؛ لتعزيز الاستدامة ودعم الحفاظ على البيئة، وتشجيع المشاركة الفاعلة من موظفي فنادق المجموعة والنزلاء وأفراد المجتمع في تلك المبادرة ذات الأثر الملموس، حيث تطلق مجموعة إيلاف أيضًا بهذه المناسبة هاشتاق #جذور_الترحيب عبر حساباتها المختلفة على وسائل التواصل.
ولجعل الفعالية أكثر تميزًا، أعدّت فنادق جوديان المشاركة في المبادرة منصةً تحمل شعار المبادرة (Go Green)، بحيث يقوم النزلاء والزوار بالمشاركة في ملئه بالنباتات الخضراء حتى يكتمل الشعار. ووجهت فنادق مجموعة إيلاف الدعوة إلى نزلائها وزوارها للمشاركة في المبادرة عند تسجيل الدخول أو المغادرة؛ لتعزيز الاستدامة والمشاركة النشطة في المبادرة، مع تقديم هدايا تذكارية خاصة لكل ضيف يشارك في هذا النشاط الحيوي.
وتعد مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة؛ تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تقدم من خلالها خدماتٍ تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدربة وفق أرقى المستويات المهنية.