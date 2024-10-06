"إكرام": إنقاذ أكثر من 405 أطنان من فائض الطعام في ثلاث مدن ومطارين

وأشار التقرير إلى أن جمعية "إكرام" وزّعت أكثر من 325 ألف وجبة على المستفيدين في المناطق المذكورة، إلى جانب أكثر من 5 آلاف صحن من الحلويات و80 طنًّا من الفواكه والخضراوات.