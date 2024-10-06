"إكرام": إنقاذ أكثر من 405 أطنان من فائض الطعام في ثلاث مدن ومطارين

تُواصِل جمعيةُ "إكرام" لحفظ الطعام دورَها الرائد في تقليل الهدر الغذائي، من خلال توزيع فائض الطعام على الفئات المحتاجة في ثلاث مدن ومطارَيْن.
وتشمل: مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مطارَي: الملك خالد بالرياض، والملك عبد العزيز بجدة.
وفي تقريرها لشهر سبتمبر: أعلنت الجمعية عن توزيع 405.59 أطنان من فائض الطعام على 1.843.892 مستفيدًا من المحتاجين والأسر الفقيرة وضيوف الرحمن وطلاب العلم المغتربين؛ ما يعزّز جهودها المستمرّة في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الهدر.
وأشار التقرير إلى أن جمعية "إكرام" وزّعت أكثر من 325 ألف وجبة على المستفيدين في المناطق المذكورة، إلى جانب أكثر من 5 آلاف صحن من الحلويات و80 طنًّا من الفواكه والخضراوات.
ولم تقتصر جهود الجمعية على الطعام الجاهز فقط، بل شملت أيضًا توزيع 72.678 كيلوجرامًا من المنتجات المجمدة.
وذكرت الجمعية أنّ وزن فائض الطعام الذي تمّ جمعه وإعادة توزيعه بلغ 405.59 أطنان، بقيمة تقديرية بلغت 5.600.452 ريالًا.
وقد تم تنظيم عمليات التوزيع من خلال 5.231 رحلة؛ ما يعكس التزام الجمعية بتوصيل الغذاء إلى الأحياء المحتاجة.
وتؤكد "إكرام" أهميةَ هذه الجهود في الحفاظ على الموارد الغذائية، وتقليل الهدر، وتحويل الفائض إلى مصدر دعم للمجتمع.
ومن خلال هذه المبادرات تسعى الجمعية إلى تعزيز ثقافة الاستدامة وتحقيق التكافل الاجتماعي.