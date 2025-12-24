BSV و LAB7 يدعمان Halide Energy في الإغلاق الأول لجولة استثمارية لتطوير حلول لتخزين الطاقة طويلة الأمد لتعزيز تبنّي مصادر الطاقة المتجددة

كما يعمل كلٌّ من LAB7 و Halide Energy معًا على دعم التحول من خلال تطويرحلول قابلة للتوسع تدعم أنظمة طاقة منخفضة الكربون وأكثر موثوقية حول العالم. ومن خلال هذا التعاون، يقدم LAB7 استثمارًا في شركة Halide Energy، لدعم تطوير منتج قابل للتوسع وإطلاقه، ويوفر لها الفرصة للنمو والتوسع المحتمل. وتعكس هذه الشراكة طموح LAB7على تطوير التقنيات التحويلية التي تُسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة .