أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة القصيم

وتفقّد مدير "تعليم القصيم" عدداً من المدارس للوقوف على سير الاختبارات، والاطمئنان على تهيئة البيئة التعليمية، والاطلاع على الجهود المبذولة لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، مثمّناً جهود إدارات المدارس، ومنسوبيها ومنسوباتها في الهيئتَيْن التعليمية والإدارية، مؤكداً دور الأسرة في تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للأبناء؛ لأداء الاختبارات على أكمل وجه.