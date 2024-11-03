أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة القصيم

أدّى أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول في 2362 مدرسة، يمثلون مراحل التعليم الثلاث، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.
وانطلقت الاختبارات وسط استعداداتٍ مكثّفة عملت عليها الإدارة العامة خلال الفترة الماضية، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح؛ لتحقيق بداية مثالية، بما يكفل سيرها بيسرٍ وسهولة.
وتفقّد مدير "تعليم القصيم" عدداً من المدارس للوقوف على سير الاختبارات، والاطمئنان على تهيئة البيئة التعليمية، والاطلاع على الجهود المبذولة لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، مثمّناً جهود إدارات المدارس، ومنسوبيها ومنسوباتها في الهيئتَيْن التعليمية والإدارية، مؤكداً دور الأسرة في تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للأبناء؛ لأداء الاختبارات على أكمل وجه.
وأكّدت الإدارة العامة للتعليم على المدارس، ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام "نور" الإلكتروني للمواد لضمان إظهار النتائج بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل.