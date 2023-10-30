"السديس": الاستراتيجية المستقبلية للرئاسة تعطي أولوية قصوى لتطوير وتعزيز العمل الميداني الديني

واستمع رئيس الشؤون الدينية لمقترحات وآراء القيادات الدينية الميدانية، والمتعلقة بسبل تطوير الخِدمات الدينية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وطرق إثراء تجربتهم الدينية، ومسالك تمكينهم من أداء العبادات على بصيرة، في بيئة تعبدية إيمانية.