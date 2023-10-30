"السديس": الاستراتيجية المستقبلية للرئاسة تعطي أولوية قصوى لتطوير وتعزيز العمل الميداني الديني

عززت رئاسة الشؤون الدينية؛ جهودها لتعظيم منظومة الخِدمات الدينية الميدانية لإثراء التجربة الدينية للقاصدين، ولإيصال رسالة الحرمين الوسطية، باستثمار التقانة، والتطبيقات الذكية، وتفعيل المبادرات الميدانية الدينية النوعية وفق رؤية رئاسة الشؤون الدينية الاستراتيجية المستقبلية.
وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الاستراتيجية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية؛ تعطي أولوية قصوى لتطوير وتعزيز العمل الميداني الديني، بهدف رفع مستوى الوعي الديني لقاصدي الحرمين، وتهيئة الأجواء التعبدية المثرية إيمانيًا وروحانيًا.
وشدد رئيس الشؤون الدينية خلال لقائه مع القيادات الميدانية الدينية بمكتبه في المسجد الحرام؛ على أهمية تعضيد العمل الميداني الديني للوصول نحو الريادة الدينية العالمية، من خلال استثمار الأيقونات المعرفية الحديثة؛ لتقديم الخدمة الدينية للقاصدين.
وشدد على سلامة الفكر الديني الوسطي، ومواجهة الانحرافات الفكرية، مع تنمية الوعي الثقافي، والطرح المتجدد للإثراء المعرفي الديني عبر التطبيقات الجديدة.
واستمع رئيس الشؤون الدينية لمقترحات وآراء القيادات الدينية الميدانية، والمتعلقة بسبل تطوير الخِدمات الدينية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وطرق إثراء تجربتهم الدينية، ومسالك تمكينهم من أداء العبادات على بصيرة، في بيئة تعبدية إيمانية.