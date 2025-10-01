جدة .. بلدية ذهبان تستعيد 15.2 مليون متر مربع بعد إزالة 120 حظيرة عشوائية

وأوضح رئيس بلدية ذهبان، المهندس عبدالله المباركي، أن الفرق الرقابية في البلدية، وبمشاركة لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، شرعت خلال الأسبوع الجاري في أعمال إزالة 120 حظيرة مخالفة، ضمن حملة استمرت ثلاثة أيام، مدعومة بالأفراد والآليات. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مساحة واسعة من الأراضي الحكومية والقضاء على أحد مظاهر التشوه البصري.