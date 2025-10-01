جدة .. بلدية ذهبان تستعيد 15.2 مليون متر مربع بعد إزالة 120 حظيرة عشوائية

استعادت بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة مساحة بلغت 15,233,220 مترًا مربعًا من الأراضي الحكومية، بعد تحريرها من 120 حظيرة عشوائية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمنع التعديات على الممتلكات العامة ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري في نطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية ذهبان، المهندس عبدالله المباركي، أن الفرق الرقابية في البلدية، وبمشاركة لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، شرعت خلال الأسبوع الجاري في أعمال إزالة 120 حظيرة مخالفة، ضمن حملة استمرت ثلاثة أيام، مدعومة بالأفراد والآليات. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مساحة واسعة من الأراضي الحكومية والقضاء على أحد مظاهر التشوه البصري.
من جانبها، أكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في تعزيز الرقابة البلدية لحماية الممتلكات العامة والحد من الممارسات العشوائية، إلى جانب تحسين المشهد الحضري والبيئي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة للسكان والزائرين.