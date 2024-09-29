الشيخ د.العيسى يُلقي محاضرةً بجامعة هارفارد حول "الدين والقانون"

وأوضَحَ معاليه أنّ القوانين تلتقي في دعْمها للسِّلم العالمي والوحدة المجتمعية بمختلف تنوعها الديني والإثني والفكري والسياسي، -وعلى الأخص- صون الكرامة الإنسانية، ومنْع أساليب التفرقة والانقسام، تلتقي مع التشريعات الدينية، وعليه فلا تَعارُض بين الدين والقانون في هذا المُشترك المهم المتعلق بسلام عالمنا ووحدة مجتمعاته المتنوعة، موضحاً أنَّ نصوص الشريعة الإسلامية احتفتْ بالقِيم والفضائل الإنسانية أيًّا كان مصدرها.