شركة يوني فينتشرز (Uni-Ventures) تقود أكبر جولة استثمارية لتطبيق نعناع بنصف مليار ريال سعودي

أعلنت شركة يوني فينتشرز(Uni-Ventures) التابعة لمجموعة أورسكوم للاستثمارات وهي شركة متخصصة في الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع عن قيادتها الجولة الاستثمارية (Series C) لتطبيق نعناع بقيمة 500 مليون ريال سعودي (133 مليون دولار أمريكي).
حيث قامت شركة يوني فينتشرز بالتعاون مع أحد أكبر الشركات الاستثمارية في العالم وهي شركة المملكة القابضة التابعة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بقيادة الجولة الاستثمارية التي استقطبت العديد من المستثمرين الاستراتيجيين مثل: شركة سلطان القابضة وشركة الجاسر القابضة وشركة الألماس الأحمر ومجموعة دلة البركة وشركة الجماز القابضة، وعدد من المستثمرين الآخرين. ويُعد هذا الاستثمار من أكبر الجولات الاستثمارية على مستوى الشركات الناشئة السعودية.
وقد عبر الأستاذ سامي الحلوة الرئيس التنفيذي لشركة نعناع عن مدى سعادته لإتمام هذه الجولة: " نحن سعيدين جداً بالتعاون مع شركة يوني فينتشرز(Uni-Ventures) والتي أثبتت نجاحها الباهر في وقت قياسي قصير جداً نظيرا للعلاقات الرائعة التي تمتلكها الشركة مع عدد كبير من المستثمرين داخل وخارج المملكة".
وأضاف المهندس/ نايف الجبرين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يوني فينتشرز (Uni-Ventures) نحن سعداء بإغلاق هذه الجولة لشركة نعناع والتي لاقت إقبال كبير من مستثمرين استراتيجيين ونعمل على فرص استثمارية نوعية تدعم منظومة ريادة الأعمال والاستثمار الجريء في السوق السعودي والخليجي، وتعد شركة نعناع أكثر شركة واعدة في مجالها نظرا لما تملكه من تقنيات حديثة وخطط توسعية كبيرة جدا لتصبح الشركة الأولى في تموين المواد الغذائية للمنازل" كما صرح " وأحب ان أشكر بهذه المناسبة الشركاء القانونيين لشركة يوني فينتشرز (Uni-Ventures) وهم مجموعة العدالة القانونية ومكتب عبدالله المدالله للمحاماة".
وكما صرحت شركة يوني فينتشرز (Uni-Ventures) عن فرص جديدة واعدة في السوق سيتم الإعلان عنها قريبا.
ويذكر أن شركة يوني فينتشرز(Uni-Ventures) هي شركة متخصصة في الاستثمار الجريء وتستثمر في الشركات التقنية الناشئة في مراحل نموها المختلفة وفي القطاعات الواعدة. ولدى الشركة خبرات متراكمة في الاستثمار الجريء محلياً وعالمياً.