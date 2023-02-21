شركة يوني فينتشرز (Uni-Ventures) تقود أكبر جولة استثمارية لتطبيق نعناع بنصف مليار ريال سعودي

حيث قامت شركة يوني فينتشرز بالتعاون مع أحد أكبر الشركات الاستثمارية في العالم وهي شركة المملكة القابضة التابعة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بقيادة الجولة الاستثمارية التي استقطبت العديد من المستثمرين الاستراتيجيين مثل: شركة سلطان القابضة وشركة الجاسر القابضة وشركة الألماس الأحمر ومجموعة دلة البركة وشركة الجماز القابضة، وعدد من المستثمرين الآخرين. ويُعد هذا الاستثمار من أكبر الجولات الاستثمارية على مستوى الشركات الناشئة السعودية.