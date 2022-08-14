لجنة العشوائيات بجدة تُشعر سكان حي قويزة ببدء أعمال الإزالة

بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم الأحد، في إشعار سكان المناطق العشوائية بحي "قويزة"؛ تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة، المقررة بتاريخ 4 سبتمبر المقبل؛ حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن.
وأعلنت اللجنة، مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقرها أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.
يُذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع التطوير، تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.
وأوضحت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 28 حيًّا من أصل 32 حيًّا عشوائيًّا، والمتبقي أربعة أحياء سيتم الانتهاء من إزالتها في شهر أكتوبر المقبل.
ودعت اللجنة، سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي: صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي، واسم المالك رباعيًّا، ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات كلًّا من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل، وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء- الماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية .
وقالت اللجنة: إن الهيئة العامة لعقارات الدولة، خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare@.