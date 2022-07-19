وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لمكافحة فيروس كورونا

وفي التفاصيل، يأتي الاجتماع الوزاري؛ استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ومن أبرزها ما قامت به المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين للعام 2020م، حيث دعت إلى توحيد الجهود الدولية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، ودعوة المملكة إلى القمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعددٍ من المنظمات الدولية لتنسيق استجابة دولية لمواجهة الفيروس.