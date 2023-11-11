"ولي عهد الكويت": الفلسطينيون يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيدي الاحتلال

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أن الفلسطينيين يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيدي سلطات الاحتلال.
ودعا "الأحمد" في كلمته بالقمة العربية الإسلامية المجتمعَ الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر في قطاع غزة.
يُذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تَقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موحد، يعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.