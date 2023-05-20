محليات

"الزكاة": ضريبة هامش ربح السيارات المستعملة لا تشمل مبايعات الأفراد فيما بينهم

شدّدت على ضرورة أن يكون توريد السيارات المستعملة موجوداً بالمملكة لتكون مؤهلة
"الزكاة": ضريبة هامش ربح السيارات المستعملة لا تشمل مبايعات الأفراد فيما بينهم
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

 نوّهت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، بأن ضريبة القيمة المضافة بعد تطبيق هامش الربح للسيارات المستعملة المؤهلة، لا تشمل المركبات المحلية المستعملة التي يتم بيعها وشراؤها بين الأفراد.

جاء ذلك في رد من حساب "الهيئة" على تويتر "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على استفسار "سبق"، حيث ذكر الحساب أن السيارات المستعملة المبيعة بين الأفراد داخل المملكة لا تنطبق عليها هذه الضريبة.

وأضافت "الهيئة": السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة بما فيها المتسلمة نيابة عن شخص، لا يمكن اعتبارها سيارات مستعملة مؤهلة لتطبيق طريقة هامش الربح، كما يجب أن يكون توريد السيارات المستعملة موجوداً في المملكة.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أتاحت خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، ابتداءً من 1 يوليو 2023.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة

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