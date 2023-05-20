"الزكاة": ضريبة هامش ربح السيارات المستعملة لا تشمل مبايعات الأفراد فيما بينهم

وأضافت "الهيئة": السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة بما فيها المتسلمة نيابة عن شخص، لا يمكن اعتبارها سيارات مستعملة مؤهلة لتطبيق طريقة هامش الربح، كما يجب أن يكون توريد السيارات المستعملة موجوداً في المملكة.