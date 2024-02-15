"الجاسر" يقف على مراحل تنفيذ طريق "جدة - مكة" المباشر ويوجه بتكثيف الجهود

يذكر أن مشروع تنفيذ طريق جدة - مكة المكرمة" المباشر، يربط عددًا من المحافظات والمراكز في طريقه؛ مثل محافظة الجموم، ومركز حدة، كما يربط عددًا من التقاطعات الحيوية، ويخدم ضيوف الرحمن الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة، وأهالي وزوّار منطقة مكة المكرمة، ويدعم أيضًا الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية بالمنطقة، ويربط بين عدد من المدن والمحافظات.