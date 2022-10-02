محليات

"ريما بنت بندر": أحر التعازي للشعب الأمريكي ولكل مَن تأثر بدمار "إيان"

فيما شدّدت على تضامن المملكة مع الولايات المتحدة في هذا الوقت العصيب
سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر بن سلطان
سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر بن سلطان
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بعثت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، برسالة تعازي للشعب الأمريكي، ولكل مَن تأثر بالدمار الذي خلفه إعصار "إيان".

وتفصيلاً، قالت الأميرة ريما، عبر حسابها على "تويتر": "أبعث بأحر التعازي للشعب الأمريكي ولكل مَن تأثر بالدمار الذي خلفه إعصار إيان. تتضامن المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة في هذا الوقت العصيب".

يُذكر أن السلطات المحلية بولاية فلوريدا كانت قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 45 شخصاً، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك، ورصدت لقطات جوية مشاهد لحجم هائل من الأضرار التي خلفها الإعصار.

سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار إيان
ريما بنت بندر بن سلطان

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