"ريما بنت بندر": أحر التعازي للشعب الأمريكي ولكل مَن تأثر بدمار "إيان"

يُذكر أن السلطات المحلية بولاية فلوريدا كانت قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 45 شخصاً، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك، ورصدت لقطات جوية مشاهد لحجم هائل من الأضرار التي خلفها الإعصار.