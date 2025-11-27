شراكة ثلاثية استراتيجية بين "أسواق البحر الأحمر" و"دله البركة" و"رسم" لدعم نمو قطاع التجزئة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة

وقّعت بمدينة جدة شراكة استراتيجية بين شركة أسواق البحر الأحمر، المالكة والمطورة لعدد من أبرز الوجهات في قطاعي التجزئة والاستخدامات المتعددة، وشركة دله البركة القابضة، إحدى مجموعات الأعمال الوطنية الرائدة، وشركة رسم،المتخصصة في إدارة وتطوير الوجهات التجارية متعددة الاستخدامات، وتهدف هذه الشراكة، التي تخضع للموافقات التنظيمية، إلى الارتقاء بكفاءة تشغيل هذه الوجهات وتطويرها، ودعم مسيرة النمو المستدام لقطاعي التجزئة والعقارات في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مشتركة تجمع الشركاء الثلاثة لتعزيز مقدرات قطاع التجزئة، والاستفادة من الخبرات الراسخة لكل طرف، وتوحيد الجهود لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستهلكين وتواكب التغيرات المتسارعة في السوق، كما تؤكد الشراكة التزام الأطراف بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتنمية المستدامة وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي عبر مختلف القطاعات الحيوية.
ويشكّل رد سي مول، أحد أبرز مراكز التسوق والاستخدامات المتعددة في مدينة جدة، محورًا رئيسيًا في هذه الشراكة نظراً لكونه وجهة تستقطب ملايين الزوار سنويًا، ويضم نخبة من أرقى العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، والمطاعم والسينمات ومراكز الترفيه. وسوف تساهم هذه الشراكة في تعزيز المكانة الرائدة لهذا المركز عبر تقديم مفاهيم مبتكرة، والارتقاء بدور رد سي مول ليصبح وجهة شاملة لأسلوب الحياة والترفيه، مع الحفاظ على تميّزه في تجربة العملاء وتعزيز دوره المجتمعي.
وبهذه المناسبة قال الأستاذ ياسر بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق البحر الأحمر ورئيس مجلس إدارة سدكو القابضة: "أحد أهم المكاسب الاستراتيجية المستهدفة من هذه الشراكة هوتعزيز قدراتنا في التطوير وإدارة الممتلكات، بما يمكّننا من تسريع خططنا التوسعية والارتقاء بمكانة رد سي مول عبر مفاهيم تجزئةمبتكرة تعزز قيمة التجربة المقدّمة للعملاء والمستأجرين."
من جانبه صرّح الأستاذ محي الدين صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دله البركة قائلَا: "إنّ استثمارنا في قطاع التجزئة يعكس ثقتنا بإمكانات هذا القطاع ودوره المحوري في دعما لتنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبقوة السوق الاستهلاكية المتنامية بما يواكب مسيرة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسوف نرفد هذه الشراكة بخبرتنا الاستثمارية ورؤيتنا الاستراتيجية دعماً لخطط النمو الطموحة لشركة أسواق البحر الأحمر."