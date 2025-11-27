شراكة ثلاثية استراتيجية بين "أسواق البحر الأحمر" و"دله البركة" و"رسم" لدعم نمو قطاع التجزئة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة

ويشكّل رد سي مول، أحد أبرز مراكز التسوق والاستخدامات المتعددة في مدينة جدة، محورًا رئيسيًا في هذه الشراكة نظراً لكونه وجهة تستقطب ملايين الزوار سنويًا، ويضم نخبة من أرقى العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، والمطاعم والسينمات ومراكز الترفيه. وسوف تساهم هذه الشراكة في تعزيز المكانة الرائدة لهذا المركز عبر تقديم مفاهيم مبتكرة، والارتقاء بدور رد سي مول ليصبح وجهة شاملة لأسلوب الحياة والترفيه، مع الحفاظ على تميّزه في تجربة العملاء وتعزيز دوره المجتمعي.