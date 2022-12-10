محليات

"سدايا" تُجدد دعوتها لإبداء المرئيات حول تعديل نظام حماية البيانات الشخصية

ضمن مساعي تحقيق الشفافية وإشراك العموم في دعم وتطوير البيئة التنظيمية
"سدايا" تُجدد دعوتها لإبداء المرئيات حول تعديل نظام حماية البيانات الشخصية
واس
واس

جددت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دعوتها لعموم الأفراد والجهات لإبداء مرئياتهم حول مشروع تعديل نظام حماية البيانات الشخصية، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات (منصة استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ وذلك في موعد أقصاه 20/ 12/2022م.

يأتي ذلك في إطار مَساعي الهيئة الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية وإشراك العموم والجهات في دعم وتطوير البيئة التنظيمية لقطاع البيانات في المملكة.

ويمكن الاطلاع على مشروع تعديل نظام حماية البيانات الشخصية؛ من خلال زيارة الرابط التالي:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/PDPL22/Pages/default.aspx

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
نظام حماية البيانات الشخصية

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