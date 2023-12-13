"فلكية جدة": القمر يصل منزلة الاقتران اليوم .. وغداً الخميس غرة جمادى الآخرة

وأضاف أبو زاهرة: "أنه في يوم الخميس 01 جمادى الآخرة 1445 الموافق 14 ديسمبر 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرّمة عند الساعة 05:41 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (14) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (21) درجة وإضاءته (3.4 %) وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة، وسيغرب عند الساعة 06:23 مساءً بعد (1 ساعة و25 دقيقة) من غروب الشمس".