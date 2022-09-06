مؤتمر "مستقبل التحلية" يبحث فرص رفع كفاءة الإنتاج بالتقنية وحلول الفضاء

وستكون هذه الفعاليات المبتكرة، نقطة البدء لها في اليوم الأول للمؤتمر (الأحد الحادي عشر من سبتمبر) من خلال الجلسة الوزارية، والجلسة الافتتاحية، وتدشين المعرض المصاحب للمؤتمر، وهي فعاليات ستجمع بين الجوانب الاحتفالية، والجوانب التي تغطي الأهداف الرئيسة، بالإضافة لما ستشهده هذه البداية من توقيع اتفاقيات تأكيداً لاستمرار الدور الريادي للمملكة في تحلية المياه، والمتمثل في إنشاء المؤسسة العاملة لتحلية المياه المالحة في العام 1974م، لتصبح أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم، ونموذجاً عالمياً يُحتذى به في التميز عبر تنفيذ وتشغيل المشاريع والمحطات الضخمة، مع الالتزام بالجودة والاحترافية في الأداء.