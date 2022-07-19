جدة.. استقبال حافل لأعضاء "المنتخب السعودي للأحياء" بمطار الملك عبدالعزيز

استقبل المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وعدد من قيادات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور، اليوم، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الطلبة أعضاء المنتخب السعودي للأحياء، والذين حققوا جائزتين عالميتين في أولمبياد الأحياء الدولي 2022 في دورته 33 التي أقيمت في جمهورية أرمينيا خلال الفترة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 237 طالباً من 64 دولة، وشهدت مراسم الاستقبال تقديم التهاني لهم وتطويقهم بأكاليل الورود، إلى جانب الاحتفاء بهم وبأولياء أمورهم.