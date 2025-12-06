في إنجاز تعليمي نوعي سعودي.. 3 مدن جديدة تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم ليرتفع العدد إلى 8

ووفق ما نُشر على الموقع الرسمي لليونيسكو ، انضمت كلٌّ من العاصمة الرياض، ومدينة العلا بمنطقة المدينة المنورة، ومدينة رياض الخبراء بمنطقة القصيم إلى الشبكة العالمية، بعد استيفائها المعايير الدولية التي تركز على دمج التعلّم في الحياة اليومية، عبر المدارس، وأماكن العمل، والمرافق العامة، والمنازل.