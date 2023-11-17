"خبرات وخدمات".. مشاهد من احتفال جامعة أمِّ القُرى باليوم العالمي للطَّلبة الدَّوليِّين

نظَّمت جامعة أمِّ القُرى، ممثَّلة في عمادة شؤون الطُّلاب، وعمادة القبول والتَّسجيل، ومعهد تعليم اللغة العربيَّة للناطقين بغيرها، فعاليات متزامنة مع اليوم العالمي للطَّلبة الدَّوليين؛ وذلك برعاية رئيس الجامعة، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وحضور وكيل الجامعة للشُّؤون الأكاديميَّة، الدكتور عامر بن عوض الزائدي، وعمداء العمادات والكليَّات، والطلبة الدَّوليين بالجامعة.
وأكَّد وكيل الجامعة للشُّؤون الأكاديميَّة في كلمته على حرص الجامعة واهتمامها بإثراء تجربة الطَّالب الدَّولي وتسهيل إجراءات التحاقه بالجامعة؛ موضحًا أنَّ الجامعة تحتضن منذ أكثر من 50 عامًا طلبة العلم من كافَّة أنحاء العالم؛ وفي هذا العام بلغ عدد الدُّول التي يدرس طلبتها في الجامعة 82 دولة، بواقع 2596 طالبًا وطالبةً.
بدوره، عرّف عميد شؤون الطُّلاب بالإنابة الدكتور زائد الطويرقي بالخدمات الثَّقافية والبرامج التَّوعويَّة التي تقدمها العمادة للطَّلبة الدَّوليين؛ سعيًا لتهيئة بيئة تعليميَّة جاذبة لهم، فيما عرض عميد معهد تعليم اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها، الدكتور عبدالرحمن القرني، جهود المعهد في تعليم اللغة العربيَّة للطَّلبة وتزويدهم بالمهارات التي تكسبهم معارف وخبرات نوعيَّة، بينما تطرق عميد القبول والتَّسجيل، الدكتور خالد الثقفي لآليَّة استقطاب الطَّلبة الدَّوليين في البرامج الأكاديميَّة؛ ليسهموا في نقل رسالة العلم من أطهر بقاع المعمورة.
كما اشتملت الفعاليَّات على محاضرة تثقيفيَّة نظَّمتها وحدة التَّوعية الفكريَّة بالجامعة عن قيم التَّسامح والتَّعايش السلمي في المنهج الإسلامي؛ قدمها الدكتور ياسر بن راشد الدوسري؛ وذلك تزامنًا مع يوم التَّسامح الدولي.
وتضمنت الفعاليات معرضًا لمشاركات الطَّلبة من 12 دولة حول العالم؛ عرَّفوا فيه بثقافاتهم وعاداتهم، من خلال عرض المأكولات والمشغولات المرتبطة بهويَّة بلدانهم؛ إضافة إلى التعريف بالمعالم الأثريَّة واللغات المتعارف عليها بين أفراد الشعوب.
وصاحب المعرض جناح للخدمات التي تقدمها الجامعة من خلال الإدارات، والعمادات، والمعاهد التابعة لها؛ حيث وفرت الجامعة مجالًا لتقديم الخدمات السكنيَّة، والتثقيفيَّة، والاجتماعيَّة، والصِّحيَّة؛ من خلال مشاركات الجهات الخارجيَّة ذات العلاقة.