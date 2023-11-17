"خبرات وخدمات".. مشاهد من احتفال جامعة أمِّ القُرى باليوم العالمي للطَّلبة الدَّوليِّين

وأكَّد وكيل الجامعة⁩ للشُّؤون الأكاديميَّة في كلمته على حرص الجامعة واهتمامها بإثراء تجربة الطَّالب الدَّولي وتسهيل إجراءات التحاقه بالجامعة؛ موضحًا أنَّ الجامعة تحتضن منذ أكثر من 50 عامًا طلبة العلم من كافَّة أنحاء العالم؛ وفي هذا العام بلغ عدد الدُّول التي يدرس طلبتها في الجامعة 82 دولة، بواقع 2596 طالبًا وطالبةً.