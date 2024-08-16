مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة خمسيني من تشوه الفقرات العنقية

والذي أضاف عند وصول المراجع للمستشفى، والإستماع إلى شكواه وعمل الفحص السريري، تبين أنه قبل 5 سنوات بدأ يشعر بألم شديد ومتزايد في منطقة الرقبة، تبع ذلك صعوبة في البلع، وقد حاول العلاج في أكثر من مستشفى وعمل جلسات علاج طبيعي وتناول أدوية تحفظية ومسكنات، إلا أنها لم تجدي بالتشافي، لاسيما مع إزدياد شدة الألم ، وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية.