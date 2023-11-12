تحرُّك فاعل للمملكة.. "القمة الاستثنائية المشتركة" تبلور الموقف العربي - الإسلامي ضدّ العدوان

وندّدت القيادة -التي تعد القضية الفلسطينية هي الاهتمام الأول لها على مر التاريخ-، غير مرة، بالجرائم المروّعة، وانتهاكات حقوق الإنسان، ثم تعمُّد تهجير المدنيين قسراً، ومنع مقومات الحياة عنهم بالتضييق على القوافل الإغاثية والفرق الإسعافية، في موقفٍ فضح ازدواجية المبادئ عند بعض الدول الغربية.