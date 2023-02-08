"البيئة" تحذّر من الرعي الجائر.. وتعتبر الوعي المجتمعي ضرورة للحفاظ على الغطاء النباتي

ودعت إلى أهمية التوعية بأضرار الرعي الجائر، وممارسة الرعي المنتظم؛ ليسهم بصورة كبيرة في تنمية واستعادة المراعي الطبيعية، لافتة إلى أن مسؤولية حماية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، تقع على عاتق الجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الغطاء النباتي، والالتزام بتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة.