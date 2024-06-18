"الخريف": نجاح موسم الحج لهذا العام يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المملكة

وأشاد بالدعم غير المحدود من القيادة في توفير الإمكانات والخدمات كافة لضيوف الرحمن، بما مكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، منوهًا بالدور الكبير لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنًا تفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الديني والوطني.