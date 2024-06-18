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"الخريف": نجاح موسم الحج لهذا العام يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المملكة

أشاد بالدعم غير المحدود من القيادة في توفير الإمكانات كافة لرعاية ضيوف الرحمن
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.

وأشاد بالدعم غير المحدود من القيادة في توفير الإمكانات والخدمات كافة لضيوف الرحمن، بما مكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، منوهًا بالدور الكبير لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنًا تفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الديني والوطني.

وأكد "الخريف" أن نجاح موسم الحج لهذا العام يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المملكة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر الخريف
موسم حج 1445هـ

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